هادي العنزي



بـ 15 ميدالية متنوعة، وصل صباح أمس الأحد وفد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين، بعد مشاركة متميزة في بطولة الأندية العربية الأولى لكرة الطاولة وبطولة مصر الدولية البارالمبية لكرة الطاولة، اللتين أقيمتا تواليا بالصالة الرئيسية في القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية في مصر، إذ كان في استقبال أبطال الكويت الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، وعدد من أولياء أمور اللاعبين، وقد مثّل الكويت في بطولة الأندية نادي الإرادة، والنادي الكويتي الرياضي للمعاقين.



وبهذه المناسبة، أبدت الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح سعادتها الغامرة بالإنجاز الذي حققه أبطال الكويت في منافسات الفردي، والزوجي، الزوجي المختلط، وقالت: «العدد الوافر من الميداليات المتنوعة التي حصدها اللاعبون، تدلل على أن كرة طاولة المعاقين تسعد بمستقبل واعد، خاصة أن الإنجاز جاء بعد منافسة قوية مع العديد من أبطال الدول الصديقة والشقيقة، وسعداء برفع علم الكويت في بطولتين كبيرتين على المستويين العربي والدولي».



وأشادت الشيخة سهيلة بالمشاركة الإيجابية للفتاة الكويتية في بطولة الأندية العربية ومصر الدولية، مضيفة: جاءت مشاركة العنصر النسائي ممثلة باللاعبتين عهد الرشيدي وملاك العنزي إيجابية، وخطوة كبيرة إلى الأمام لكرة طاولة المعاقين، ونأمل مزيدا من التقدم، والفوز بالإنجازات الكبيرة.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإرادة ورئيس الوفد دعيج الهاجري أن الإنجاز الذي حققه أبطال الكويت جاء تتويجا لجهود كبيرة قدمتها الأجهزة الإدارية والفنية طوال الفترة الماضية، مضيفا ان الظفر بـ 15 ميدالية يعد إنجازا كبيرا، ودليلا على أن كرة الطاولة للمعاقين تسير في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن نسجل حضورا متميزا في جميع البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.