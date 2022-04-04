يعقوب العوضي



أقام نائب رئيس مجلس الأمة والرئيس الفخري لنادي القرين أحمد الشحومي حفل تكريم لفريقي الشباب والناشئين لكرة اليد مساء أمس الأول في ديوان الشحومي بمنطقة سلوى، وذلك احتفاء بحصولهما على لقب الدوري في مرحلتي الشباب والناشئين لكرة اليد. وبهذه المناسبة، أكد الشحومي أن «القرين» يسير بالطريق الصحيح المؤدي إلى منصات التتويج، وأن تحقيق الإنجاز جاء بتعاون الجميع.



وأشاد بالأجهزة الإدارية والفنية في النادي. وقال: «أتابع نشاط نادي القرين منذ البداية حيث إنني من وضع حجر الأساس فأصبح حب النادي يسري في عروقي ولا بد لي من دعم أبنائنا الشباب في جميع المجالات وخاصة في المجال الرياضي، فلدينا مواهب كثيرة ونتطلع لنرى القرين على القمة في مختلف الألعاب وخاصة لعبة كرة اليد». وشهد حفل التكريم تواجد الجهاز الإداري بقيادة مدير اللعبة عبدالعزيز يالوس والإداري حامد مزعل، اذ قدم الجهاز الإداري لوحة تذكارية للشحومي عبارة عن قميص النادي مرصع بصور اللاعبين مع الشحومي. هذا، وأكد يالوس أن «القرين» يزخر بالمواهب ولديه إمكانية تؤهله للمنافسة في مختلف منصات التتويج، مضيفا أن تكريم لاعبين الفريق ليس بغريب على الشحومي، إذ دائما ما يتواجد بدعمه المادي والمعنوي والحضور الشخصي ويحرص على الدفع بعجلة تطوير الرياضة إلى الأمام.