ناصر العنزي



تتواصل المنافسة في الدور التمهيدي لكأس سمو الأمير، حيث ستكون مواجهة القادسية وكاظمة على ستاد جابر محط أنظار المتابعين، فمن سيخرج الآخر مبكرا من البطولة؟ وفي مواجهة أخرى على ملعب محمد الحمد يلعب الساحل مع السالمية في سعيهما لبلوغ الدور ربع النهائي.



واستعدادا لمواجهة اليوم، خاص الأصفر بقيادة مدربه ناصر الشطي تدريباته أثناء فترة التوقف الدولي واطمأن بها على جاهزية لاعبيه، ويدرك الشطي ولاعبو الأصفر أن الجماهير ليست راضية عن أداء فريقها بعد خروجه من كأس سمو ولي العهد وابتعاده عن المنافسة على الدوري الممتاز مما أوجد حالة من التذمر، لذلك عليه المنافسة على لقب هذه البطولة الغالية وفوزه بالكأس سيعيد للفريق توارنه ويسعد جماهيره المتعطشة للألقاب.



أما كاظمة فحظوظه في المنافسة على اللقب كبيرة بعدما فرض نفسه على خصومه بقوة في الموسم الحالي واعتلى صدارة الدوري حتى الآن بوجود لاعبين مميزين مثل شبيب الخالدي وبندر بورسلي وأحمد عرسان ومحمد العازمي ومحمد الفارسي وميلاد ميشيل.



وفي مباراة السالمية والساحل فالأول يتمتع بوضع فني أفضل من خصمه أحد فرق الدرجة الأولى بعد ما خاض منافسات قوية في الدوري الممتاز، ويغيب عن «السماوي» اليوم بدر جمال للإيقاف والحارس المصاب أحمد عادي، وقد باشر لاعبوه الستة العائدون من معسكر المنتخب تدريباتهم بإشراف المدرب محمد إبراهيم، فيما يسعى الساحل بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس إلى مواصلة المشوار في البطولة في مهمة صعبة الليلة.