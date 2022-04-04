وعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي حسين المسلم بتوسيع البرنامج الذي افتتحه المجلس لتطوير المدربين والحكام ليشمل جميع أنحاء القارة بعد نجاح المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج في منطقة غرب آسيا.



وأطلق المجلس الأولمبي الآسيوي برنامج تطوير المدربين والحكام في 12 لجنة أولمبية وطنية من غرب آسيا، فنظم في مقره بالكويت المرحلة الأولى من 22 إلى 25 مارس الماضي في 3 رياضات هي السباحة وكرة اليد والكرة الطائرة، أتبعها بالمرحلة الثانية في رياضات كرة القدم والجودو والجمباز. وتقام المرحلة الثالثة من البرنامج من 4 إلى 9 يونيو المقبل في رياضات ألعاب القوى وكرة السلة وكرة الطاولة، عقب شهر رمضان ودورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت أيضا من 22 حتى 31 مايو.