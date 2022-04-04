هادي العنزي



يمنح ختام الدور الأول لكأس الاتحاد لكرة السلة الفرصة مواتية لفريقي القادسية والنصر لتصفية حسابات الموسم الحالي مع كاظمة وبرقان تواليا، وذلك عندما يلتقي كاظمة وصيف الدوري مع القادسية رابع الترتيب في الـ 9:30 مساء اليوم الاثنين على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، فيما يأمل «العنابي» الثأر من برقان الذي حرمه من اللعب في الدوري الممتاز الموسم المقبل، بعدما تغلب عليه في مواجهتين تواليا في «بلاي اوف» لتحديد سادس فرق الدوري الممتاز، وذلك عندما يلتقيه في الـ 9:30 على صالة نادي الساحل. على الورق، تبدو الفرصة مواتية لرجال الأميركي جيسي أوينز، مدرب كاظمة، وزميله طلال القلاف مدرب اليرموك، لتأكيد جدارتهما بالفوز في المواجهات السابقة، نظرا لما يضمه الفريقان من عناصر قادرة على تكرار الانتصارات التي سجلها الفريقان.



وينتظر الكويت بطل الدوري الخميس المقبل الفائز من موجهة القادسية وكاظمة، في الدور ربع النهائي، فيما ستكون المواجهة أسهل للفائز من مباراة النصر وبرقان لكونه سيواجه الساحل أحد فرق دوري الدرجة الأولى الأربعاء المقبل.