المرأة الكويتية تثبت جدارتها واستحقاقها في جميع المناصب والمهام وتعمل بكل جد وكفاءة

لولوة الغانم تدرجت في مناصب النيابة قبل أن تصبح أولى القاضيات الكويتيات في العام 2020



أسامة أبوالسعود



تاريخ طويل من النضال من أجل إثبات أن دور المرأة لا يقل أهمية عن دور الرجل في خدمة الوطن في مختلف المجالات، فالمرأة تبوأت أعلى المناصب في الكويت والعالم، ولعل أحدث تلك المناصب المهمة هو جلوسها على منصة القضاء وأيضا في النيابة العامة.



«الأنباء» التقت نائبة مدير نيابة الشؤون التجارية منوه العثمان والقاضية لولوة الغانم على هامش دورة تدريب المدربين التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.



وقالت العثمان: لي الشرف أنه تم إشراكي في هذه الدورة وهي دورة تدريب المدربين لتدريب وكلاء النيابة الجدد ومن سنستقبلهم بالمستقبل.



وتابعت أن الــــدورة في المقام الأول لتدريبنا ومساعدتنا في توصيل المعلومة إلى وكلاء النيابــــة الجدد وتأهيلهم إلى القضاء أو التدرج في النيابة العامة لتولي الإدارات ســــــواء مديرون أو نواب مديرين، إن شاء الله.



وردا على سؤال: انت من أولى العناصر النسائية التي دخلت النيابة العامة في الكويت، فكيف تنظرين لتلك اللحظات باختيارك وكيلا للنائب العام؟ أجابت: الحمد لله أن تم قبولنا في أول دفعة وكيلات نيابة وهي الدفعة رقم 13 لسنة 2013 وكان لي الشرف أولا بتمثيل المرأة في الكويت وفي السلك القضائي، وهو شيء جديد علينا، ولكن ولله الحمد المرأة الكويتية متمكنة، ومعي الأستاذة لولوة الغانم أيضا من أولى القاضيات في الكويت.



وتابعت: هذا الدور الذي نحمله غير أنه شرف فهو مجهود كبير نحمله على عاتقنا نحن والزميلات في سلك القضاء.



وفيما يخص تدرجها في المنصب بعد 9 سنوات من العمل حتى وصولها حاليا إلى منصب نائب مدير نيابة الشؤون التجارية وهو منصب يحتاج إلى تدقيق وأرقام وإحصائيات وتعب وجهد، قالت العثمان: بالفعل مضى الآن 9 سنوات، حيث بدأت العمل أولا في النيابة الجزئية، وقبل عامين تم نقلي إلى نيابة الشؤون التجارية، وبعدها أصبحت نائب مدير منذ عام، والحمد لله النيابة التجارية هي أكثر نيابة يأتيها وارد قضايا، وهذا من إحصاءات النيابة العامة سنويا، ولكن بتوفيق الله نعمل بكل جد وكفاءة.



وفيما يخص توقعاتها لمستقبل الكويتيات في النيابة العامة، قالت: توقعاتي كبيرة لمستقبل الكويتيات في النيابة العامة خاصة تحت رئاسة النائب العام المستشار ضرار العسعوسي.



أول 7 قاضيات في الكويت



يذكر أن دورة تدريب المدربين التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، اشترك فيها أيضا القاضية لولوه الغانم والتي تعد واحدة من أول 7 قاضيات صدر قرار الجمعية العمومية للمحكمة الكلية بتعيينهن في الكويت، ليترأسن دوائر بمحكمة الجنح ويصدرن الأحكام منذ أول أكتوبر 2021.



والقاضية لولوة إبراهيم الغانم بدأت عملها في النيابة العامة من 2014 حتى 2020 تدرجت خلالها في المناصب المختلفة بدءا من وكيل نيابة الفروانية الجزئية من 2014 حتى 2015، ثم من 2015 حتى 2020 وكيل نيابة الإعلام والمعلومات والنــشر.



وفي عام 2020 أصبحت أولى القاضيات الكويتيات، حيث عملت قاضية بالمحكمة الكلية وتولت دوائر «مدني كلي»، و«تجاري كلي»، و«مدني تجاري كلي حكومة»، وذلك خلال الفترة من 2020 حتى 2021.



وفي السنة القضائية الثانية من 2021 حتى 2022 تولت القاضية لولوة الغانم دوائر جنح مرور حولي، واستئناف جزئي العاصمة، ومدني تجاري كلي حكومة.



وها هي المرأة الكويتية تثبت جدارتها واستحقاقها في جميع المناصب والمهام التي تسند إليها.