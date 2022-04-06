دعت الكويت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو» إلى تعزيز جهود الشراكة العالمية من أجل التعليم، فيما شددت في الوقت نفسه على ضرورة الاضطلاع «بصورة أفضل» بتعليم اللاجئين والنازحين ودعم ثقافة السلام والأمن. جاء ذلك في كلمة الكويت خلال الدورة الـ214 للمجلس التنفيذي لليونسكو التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة السفير د.آدم الملا.



وأكد السفير الملا أهمية مشاورة الدول الأعضاء ومشاركتها بما يسهم في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التعليم وبناء مستقبل أفضل للملايين حول العالم، مشيرا إلى أنه رغم عقد الاجتماعات الإعلامية المتعددة فليست هناك آلية عمل واضحة المعالم بخصوص تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالتعليم حتى عام 2030 وهو الجزء من مبادرة الامم المتحدة الذي أوكلت ريادته إلى اليونسكو.



كما شدد على أن تعزيز المكاتب الإقليمية خاصة تلك التي تقع في مناطق النزاعات بدعمها ماديا ورفدها بعدد أكبر من المختصين سيمكنها من مواجهة التحديات والاضطلاع بدورها بصورة أفضل فيما يخص تعليم اللاجئين والنازحين ودعم ثقافة السلام والأمن. وحث الأمانة العامة لليونسكو بقطاعاتها المختلفة على بذل قصارى جهدها وفقا للمهام المسندة اليها من أجل تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية والمواقع التراثية في فلسطين المحتلة، مؤكدا عزم الكويت المساهمة بنشاط في المناقشات البناءة التي تجري في المنظمة خاصة داخل المجلس التنفيذي.



وأعرب السفير الملا عن شكر الكويت للأمانة العامة لليونسكو على جهودها الحثيثة وسعيها في سبيل تنفيذ البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام للمنظمة وأنشطته المختلفة للفترة (2018 ـ 2021) داعيا المنظمة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام برصد وتقييم النتائج والتقدم المحرز في تحقيق الالتزامات والتعهدات وذلك من أجل التوصل الى استنتاجات نوعية ومعالجة العقبات التي تعترض طريق تنفيذ البرامج. كما أشاد بجهودها في إعداد التقرير الدوري الخاص بتعليم الثقافة والفنون مثمنا دور الإمارات خلال الدورة الـ211 للمجلس التنفيذي في تقديم مشروع قرار خاص بتعليم الثقافة والفنون وادماجهما في النظم التعليمية، وذلك ايمانا بدورهما الإيجابي في الابداع والتنمية المجتمعية الشاملة.