صرح مدير عام مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح حمد العوفان بأن المكتب وضع كلمة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد تقديراً من سموه لشهداء الكويت الأبرار عندما قال سموه «نعتز بشهدائنا» نبراسا يضيء طريقنا إلى التضحية والفداء للوطن. وقال العوفان إن مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم ليفخر بأن يغتنم ويتخذ من هذا الشعار موضوعا لتجديد جداريته في مطار الكويت الدولي الجديد T4. وهذه الجدارية تحمل صور وأسماء الشهداء المعتمدين لدى مكتب الشهيد، وعددهم 1310 شهداء، وهم من المواطنين الكويتيين، ومن شهداء آخرين يمثلون 14 جنسية من دول شقيقة وصديقة ضحوا من أجل هذا الوطن الغالي.



وأضاف العوفان أن مكتب الشهيد يهدف من وضع هذه الجدارية في مطار الكويت الدولي T4 إلى تذكير العالم، من خلال زوار الكويت، بالبطولات التي سطرها شهداؤنا الأبرار من أجل تحرير أرض الكويت الطاهرة من رجس احتلال غاشم استمر سبعة أشهر، أكد الشعب الكويتي خلالها قوة إرادته، وشدة تمسكه بأرضه، والولاء لوطنه، ومدى التفافه حول شرعيته.



وأوضح أن هذه الجدارية وجداريات أخرى، يعتزم مكتب الشهيد إقامتها، في أماكن ومواقع رئيسية أخرى في البلاد، تهدف في المقام الأول إلى تعظيم مفهوم الشهادة، وغرس قيم الشهادة والتضحية من أجل الوطن في نفوس الأجيال الحاضرة والقادمة، وتعزيز انتمائهم الوطني، بما يحقق معاني الوحدة الوطنية وتخليدا لذكرى شهدائنا الأبرار.