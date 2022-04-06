بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، أن الوزارة تقدم كل الدعم لقطاع الرعاية الاجتماعية وأفضل الخدمات للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأيتام والأحداث ومختلف النزلاء.



وقال على هامش حفل الإفطار الجماعي، الذي نظمه قطاع الرعاية الاجتماعية، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية مبارك العرو وحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي وعدد من المديرين والمسؤولين، إن الإفطار الجماعي عادة سنوية توقفت بسبب الجائحة لكنها عادت بفضل من الله، وتحرص خلالها الوزارة على مشاركة نزلاء الرعاية والعاملين في القطاع في حفل جماعي يعكس روح الأسرة الواحدة بين العاملين والنزلاء، وهو عادة سنوية دأبت الوزارة على ترسيخها لأنها تمثل القيم والعادات الكويتية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع الكويتي، كما أنها محط رعاية واهتمام القيادة السياسية تجاه هذه الفئات العزيزة على قلوبنا.



من جانبه، ثمن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي حرص الوزارة على مشاركة نزلاء الرعاية والعاملين في القطاع حفل الإفطار الجماعي السنوي، وشكر جميع العاملين بالقطاع على جهدهم طوال الفترة الماضية حتى عودة الاحتفالات والمناسبات لقطاع الرعاية