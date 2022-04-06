دارين العلي



مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، بدأت الأحمال الكهربائية بالارتفاع منذرة باقتراب موسم الذروة الذي عادة ما تتجهز له وزارة الكهرباء والماء وتستنفر كل إمكاناتها بدءا من منتصف مايو، فكيف سيكون صيف الكهرباء هذا الموسم؟



مصادر مطلعة بالوزارة تقول إن التوقعات تشير الى أن الحمل الأقصى للاستهلاك المتوقع لهذا العام يبلغ نحو 16800 ميغاواط بزيادة تبلغ 8% عن العام الماضي، حيث كان الحمل الأقصى المتوقع 15600 ميغاواط وفق توقعات الوزارة التي تبني عليها استراتيجيتها لتأمين الطاقة وتشغيل محطاتها.



ولفتت المصادر الى أن القدرة الإجمالية لمحطات الوزارة المنتجة للكهرباء تفوق الـ18000 ميغاواط، أي أن هناك احتياطيا جيدا لدى الوزارة في حال ارتفاع الأحمال وبلوغها الحد الأقصى المتوقع.



وتوقعت المصادر ان يكون الصيف المقبل مطمئنا من الناحية الكهربائية، إذ إن الوزارة التي نجحت بتخطي العامين الماضيين وتأمين الطاقة الكهربائية المطلوبة للعملاء بالرغم من جائحة كورونا وبقاء جميع المواطنين والمقيمين في البلاد أثناء موسم الذروة بسبب الاجراءات الصحية وما يرافق ذلك من ارتفاع لدرجات الحرارة والذي عادة يقابل بارتفاع الأحمال لمستويات قياسية بسبب استخدام التكييف، فهي قادرة حتما على تأمين الطلب على الكهرباء في الموسم الجاري بعد انتهاء إجراءات الجائحة. وتقول المصادر إن الوزارة تعمل بكامل طواقمها للانتهاء من صيانة المحطات والوحدات في مختلف القطاعات قبل بدء موسم الذروة لتتمكن من تشغيلها وفقا للحاجة لها مع نهاية مايو المقبل، حيث إن موسم الذروة يبدأ مع نهاية مايو وينتهي منتصف أكتوبر مع بدء انخفاض درجات الحرارة وفق تقديرات الوزارة.



يذكر أن مؤشر الأحمال الكهربائية بدأ بالارتفاع، حيث يسجل هذه الأيام مع دخول شهر رمضان المبارك ما بين 9 و10 آلاف ميغاواط في ظل وجود احتياط يبلغ نحو 2500 ميغاواط، أي أن القدرة المنتجة حاليا للوحدات تبلغ نحو 12500 ميغاواط بسبب توقف عدد منها عن العمل تحت برامج الصيانة.