ثامر السليم



أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي حفل استقبال للمهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك في مقرها بالروضة، بحضور عدد من الوزراء السابقين والنواب والسفراء والشخصيات السياسية والعامة.



وهنأ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب الكويتي والقيادة السياسية والبرلمان بالشهر الكريم، معربا عن سعادته بعودة هذا التواصل الاجتماعي بعد انتهاء جائحة كورونا، مشيرا الى أن هذه الزيارات تعزز أصالة الشعب الكويتي في التواصل.



وقال الغانم، في تصريح صحافي على هامش الحفل إن ما يميز الشهر الكريم هذا التواصل وزيارة الديوانيات لتعزيز قيم التواصل التي يمتاز بها الشعب الكويتي، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.



من جانبه، هنأ وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرا الى أنها مناسبة كريمة للتجمع والتلاقي، مقدما الشكر الى جمعية الإصلاح على دعوتهم الكريمة لحضور حفل الاستقبال، مشيرا الى أن هذه المناسبات من شأنها أن تعزز التواصل بعد انقطاع طويل بسبب جائحة كورونا.



من جانبه، تقدم النائب أسامة الشاهين بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وإلى كافة أبناء الشعب الكويتي ولجميع المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم شهر الرحمة والخير والعطاء، متمنيا أن تعود هذه الأيام بالصحة والخير على جميع المسلمين.



بدوره، تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور بالتهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وانحسار جائحة كورونا، وقال إن استقبال المهنئين عادة تقوم بها الجمعية سنويا لزيادة التواصل مع المجتمع الكويتي ومع أعضاء الجمعية وفرصة لتجديد العلاقات والالتقاء برموز المجتمع الكويتي، لافتا إلى أن هذه ميزة في المجتمع الكويتي تعبر عن الترابط والأخوة وروح الألفة بين أفراد المجتمع الواحد يجب أن نحافظ عليها.



بدوره، قال مدير إدارة العلاقات العامة في الجمعية عبدالرحمن الشطي إن الجمعية تحرص في كل مناسبة على أن تستقبل الجمهور الكويتي والتي هي جزء منه، مشيرا إلى أن جمعية الإصلاح تحرص على أن تقدم كل ما هو جديد من الأنشطة المنتشرة في مساجد الكويت من خلال 16 مركزا رمضانيا يتضمن المعتكف القرآني اليومي من 1 رمضان إلى 20 رمضان، وهناك البرامج التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأنشطة النسائية والقرآنية مثل دورة «روحا من أمرنا» على مدى 20 يوما وغيرها من الأنشطة والفعاليات لكل شرائح الأسرة وفي الجانب الخيري تنفيذ مشروع إفطار الصائم وبرامج تطوعية وإنسانية وحملة نماء الخيرية بعنوان «لا يطوفك الخير».



من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي للجنة نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي مساعد العتيبي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نبارك للأمة العربية والإسلامية ولأهل الكويت أهل الخير حلول هذا الشهر الفضيل الذي يذكرنا دائما صراحة بفضيلة الخير والصدقة والتبرع والإحسان لكل الإنسانية بشكل عام ونحن في نماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي لا شك في هذا الشهر الفضيل أطلقنا العديد من المشاريع سواء في داخل الكويت أو خارجها.