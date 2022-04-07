تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق يوم الأحد 10 الجاري مسابقة محافظة الأحمدي الرمضانية السادسة لحفظ وتجويد القرآن الكريم، تحت عنوان «الأحمدي غير في شهر الخير»، والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة مساجد الأحمدي، وبمشاركة الفئات الثلاث «البراعم، الناشئة، الشباب» من المواطنين والمقيمين في المحافظة.



وأكد مدير إدارة المكتب الفني بالمحافظة والمشرف على المسابقة إبراهيم الفودري، تقديم محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الحمد الصبا كل أوجه الدعم للمسابقة ومتابعته المستمرة للوقوف على الاحتياجات والتطورات، لافتا الى تخصيص جوائز قيمة لنحو 30 فائزا، حيث سيتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 18 ابريل بمسجد ضاحية جابر العلي.



وأوضح الفودري أن المسابقة تشمل 3 مستويات للبنين والبنات، الأول للشباب من سن 14 الى 18 عاما في حفظ ثلاثة أجزاء، الثاني للناشئة من سن 10 الى 13 عاما في حفظ جزأين، والثالث للبراعم من سن 5 الى 9 سنوات في حفظ الحزب رقم «60»، على ان تنطلق المسابقات في أربعة مساجد بعد صلاة العصر وهي: مسجد ضاحية جابر العلي قطعة 8 يوم 10 ابريل، مسجد دعيج الصباح في الصباحية قطعة 5 يوم 11 ابريل، ومسجد ضاحية علي صباح السالم قطعة 9 يوم 12 ابريل، ومسجد عمر بن الخطاب في مدينة صباح الأحمد A1 قطعة 6 يوم 13 ابريل، داعيا أولياء الأمور الى المبادرة بالتسجيل في المساجد الأربعة خلال الأيام المشار اليها، حيث سيكون التسجيل وأداء الاختبار في نفس اليوم.