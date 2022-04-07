

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعلن بيت الزكاة عن مواعيد استقبال المراجعين في أفرع الخدمة الاجتماعية، وذلك يوميا خلال الفترة الصباحية من الأحد للخميس من 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا في جميع فروع المحافظات: العاصمة ـ سلوى ـ الفروانية ـ إشبيلية ـ الأحمدي ـ مبارك الكبير ـ فهد الأحمد.



كما وزع البيت السلة الغذائية على الأسر المسجلة لديه، والتي تم التواصل معها عن الطريق الرسائل النصية لتحديد موعد الاستلام، حيث تستحق الأسرة المكونة من فردين الى 4 أفراد سلة واحدة، أما الأسرة المكونة من 5 أفراد وما فوق الى سلتين غذائيتين. ويستمر بيت الزكاة باستقبال المستفيدين ممن لديهم بطاقة تموين لاستلام المواد العينية صباحا من الساعة 9:30 الى 1 ظهرا ومساء من 9 الى 11:30 مساء في مخزن السالمية.