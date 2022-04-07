استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، فيصل المطوع، ممثلين عن بعثة السفارة الأميركية لدى الكويت، يوم الثلاثاء 5 الجاري في الشركة.



حضر الاجتماع نائب الرئيس التنفيذي الأول في الشركة خالد المطوع، ورئيس البعثة جيم هولتسنايدر، والمسؤول التجاري الأول إيريك بودزورسكي.



وقد ناقش الطرفان أهمية العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع والشركات الأميركية، وبحثا فرص تعزيز العلاقات من خلال عقد المزيد من الشراكات مع العلامات التجارية الأميركية في مختلف القطاعات كقطاع السلع الاستهلاكية وقطاع الملابس والمعدات الرياضية وقطاع الأدوية والرعاية الصحية وغيرها.



وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل المطوع «يسرنا دائما أن نستقبل ممثلي سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الكويت، لمناقشة فرص تعزيز علاقاتنا مع الشركات التجارية الأميركية من أجل طرح منتجات أميركية معروفة وذات جودة عالية في السوق الكويتي. نشكر نائب رئيس البعثة الأميركية على هذه الزيارة فهي موضع ترحيب، ونأمل أن نستقبله مرة أخرى».



وتعتبر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية من أكبر الشركات التجارية في الكويت تدير عملها في قطاعات مختلفة وتمثل أكثر من مئة علامة تجارية في قطاعي الجملة والتجزئة، وتوفر العديد من المنتجات لمختلف شرائح المجتمع في السوق المحلي.