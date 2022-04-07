جارٍ رفع وتفعيل خدمات الوزارة على تطبيق «سهل» وتفعيل خدمات الوزارة على منصة «متى»

تم تدريب 1724 موظفاً خلال 2019 وتراجعت الأعداد خلال 2020 و2021 بسبب «كورونا»

الإدارة تقوم بدراسة قياس مدى رضا الجهات المتلقية لخدمات «الأشغال» وتحديث خدماتها الإلكترونية

الإدارة قامت بميكنة تسجيل واعتماد نماذج الترشيح لخطة الإيفاد والبعثات الدراسية لهذا العام

عدد الموظفين في الإدارة 60 موظفاً وعدد الموظفين الجدد للعام 2021 ـ 2022 ثلاثة موظفين

تم إعداد إستراتيجية المسار التدريبي لموظفي الوزارة وإعداد الخطة التدريبية السنوية

كشفت مديرة إدارة التطوير الإداري في وزارة الأشغال رشا أبوحيمد أن الوزارة قامت بإعادة تنظيم هيكلها التنظيمي، وتم رفعه إلى القيادات العليا في الوزارة وبانتظار اعتماده ومن ثم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على الاعتماد النهائي. وذكرت أبوحيمد، في لقاء خاص مع «الأنباء»، أنه يتم العمل حاليا على رفع وتفعيل خدمات الوزارة على تطبيق «سهل» وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات بالوزارة وتفعيل خدمات الوزارة على منصة «متى» بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن الإدارة قامت بميكنة تسجيل واعتماد نماذج الترشيح لخطة الإيفاد والبعثات الدراسية لهذا العام، وهي بصدد تطوير مركز تدريب يواكب الاحتياجات الحديثة للتدريب، والعمل على تفعيل بند التدريب الذاتي للموظفين عن طريق المكتبة الإلكترونية. ولفتت إلى انه تم تدريب 1724 موظفا خلال الموسم التدريبي 2019 ـ 2020، و415 موظفا خلال الموسم 2020 ـ 2021، و473 موظفا خلال الفترة 2021 ـ 2022، مشيرة إلى أن جائحة كورونا تسببت في انخفاض العدد مقارنة بالسنوات السابقة وبينت أن الإدارة تقوم بدراسة قياس مدى رضا الجهات المتلقية لخدمات «الأشغال» كما تعمل على تحديث خدمات الوزارة على البوابة الإلكترونية للوزارة، وتحديث خدمات الوزارة على النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن عدد موظفي الإدارة يبلغ 60 موظفا. وأوضحت أنه تم إعداد إستراتيجية المسار التدريبي لموظفي الوزارة، وتم إعداد الخطة التدريبية السنوية، وتشمل التدريب على برامج متنوعة كالبرامج الهندسية والإدارية والحاسب الآلي والتخصصية، كما تحتوي على مجموعة من برامج تأهيل المهندسين بما يتماشى مع استراتيجية التدريب واحتياجات القطاعات التدريبية. وذكرت أن الإدارة تحرص على إدراج برنامج تدريبي خاص للمهندسين حديثي التخرج حيث يتم تدريبهم نظريا وعمليا، فإلى التفاصيل:

أجرى اللقاء: عاطف رمضان



ماذا عن مهام إدارة التطوير الإداري والأقسام التابعة لها؟



٭ تتكون الإدارة من الأقسام التالية:



1 ـ قسم التنظيم ووصف الوظائف: ويقوم هذا القسم بتطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية والاختصاصات حسب القرارات الصادرة بالوزارة.



2 ـ قسم التدريب: ويقوم هذا القسم بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التأهيل داخل الكويت وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.



3 ـ قسم تطوير الخدمة وتبسيط الإجراءات: ويقوم القسم بإجراء الدراسات المتعلقة بطرق وأساليب العمل وإصدار أدلة إجراءات تنظم سير العمل، بالإضافة إلى عمل دراسة للمشاكل والمعوقات التي تعوق أداء العمل واقتراح الوسائل والحلول.



المسار التدريبي



نود إلقاء الضوء حول الخطط الجديدة للإدارة وبرامج التأهيل وتدريب الموظفين؟



٭ تم إعداد استراتيجية المسار التدريبي لموظفي وزارة الأشغال العامة، وتم إعداد الخطة التدريبية السنوية، وتشمل خطة التدريب برامج متنوعة كالبرامج الهندسية والإدارية والحاسب الآلي والتخصصية، كما تحتوي الخطة التدريبية السنوية على مجموعة من برامج تأهيل المهندسين بما يتماشى مع استراتيجية التدريب واحتياجات القطاعات التدريبية، وتحرص الإدارة على إدراج برنامج تدريبي خاص للمهندسين حديثي التخرج حيث يتم تدريبهم نظريا وعمليا.



كم موظف ستتم مشاركته في دورات تدريبية خلال الفترة 2021 أو 2022؟



٭ ترتبط أعداد المتدربين بناء على حجم الميزانية المخصصة للتدريب سنويا، كما يتم حصر الأعداد بعد الانتهاء من كل موسم تدريبي، حيث تم تدريب عدد 1724 موظفا خلال الموسم التدريبي 2019 - 2020، وتم تدريب عدد 415 موظفا خلال الموسم 2020 - 2021، وعدد 473 موظفا خلال الفترة 2021 ـ 2022، ولقد تسببت جانحة كورونا في انخفاض العدد مقارنة بالسنوات ما قبل الجائحة.



وماذا عن حصر الاحتياجات التدريبية لدى الوزارة وتعاون الإدارة مع ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة؟



٭ تقوم إدارة التطوير الإداري متمثلة بقسم التدريب في بداية كل عام بدراسة الاحتياج التدريبي لكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال كتب رسمية يتم فيها ذكر البرامج التدريبية المطلوبة سواء كانت فنية أو إدارية أو حاسب آلي، ومن ثم يتم إعداد خطة تدريبية معتمدة لتنفيذ تلك البرامج.



الهيكل التنظيمي



ماذا عن أحدث الدراسات التنظيمية وتطوير الهياكل الإدارية والوظيفية التي أعدتها الإدارة؟



٭ قامت الوزارة بإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي لها بجميع قطاعاتها، وقد تم تشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد السابق لقطاع التخطيط والتنمية حمد الغريب وعضوية المختصين بالوزارة من إدارة التطوير الإداري وإدارة شؤون الموظفين وممثلين عن مكتب وكيل الوزارة لدراسة جميع التعديلات والتصورات المقترحة من قطاعات الوزارة على الهيكل التنظيمي، وتم رفع الهيكل المعدل النهائي للقيادات العليا في الوزارة وبانتظار اعتماده ومن ثم إرساله إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على الاعتماد النهائي.



ماذا عن دوركم في تطوير طرق العمل في الوزارة وتبسيط إجراءاته؟



٭ جار العمل على رفع وتفعيل خدمات الوزارة على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» وذلك بالتعاون مع مركز نظم المعلومات التابع للوزارة وتفعيل خدمات الوزارة على منصة «متى» بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وتقوم الإدارة بإعداد أدلة إجراءات لمختلف إدارات قطاعات الوزارة، ودراسة قياس مدى رضا الجهات المتلقية لخدمات وزارة الأشغال، بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادي للمهندس المشرف على المشاريع الإلكتروني، وكذلك إعداد دليل خدمات وزارة الأشغال العامة، وتحديث خدمات وزارة الأشغال على البوابة الإلكترونية للوزارة، وتحديث خدمات الوزارة على النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.



وما الجديد لدى الإدارة من أعمال ومهام خلال العامين الجاري والمقبل؟



٭ قامت الإدارة بميكنة تسجيل واعتماد نماذج الترشيح لخطة الإيفاد والبعثات الدراسية لهذا العام، وهي بصدد تطوير مركز تدريب يواكب الاحتياجات الحديثة للتدريب، والعمل على تفعيل بند التدريب الذاتي للموظفين عن طريق المكتبة الإلكترونية والمراجع التي ستدرج في بوابة الوزارة، ومكينة جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل للدورات التدريبية.



الدورة المستندية



ما المعوقات التي تواجه الإدارة في تنفيذ مهامها؟



٭ المعوقات التي تواجه الإدارة تتمثل في طول الدورة المستندية، وعدم توافر مـــيزانية في الوقت المحدد لتنفيذ الخطة التدريبية.



كم عدد الموظفين لدى الإدارة، وهل تم تعيين موظفين جدد خلال العام 2021؟



٭ عدد الموظفين في الإدارة 60 موظفا، وعدد الموظفين الجدد للعام 2021 ـ 2022 ثلاثة موظفين.



قسم التنظيم



نود إلقاء الضوء حول مهام قسم التنظيم ووصف الوظائف؟



٭ يقوم قسم التنظيم ووصف الوظائف بالمهام التالية:



1 ـ إجراء الدراسات المتعلقة بالهياكل التنظيمية والوظيفية ومتابعة تنسيقها مع ديوان الخدمة المدنية.



2 ـ إعداد وتحديث الدليل التنظيمي للوحدات الإدارية التابعة للوزارة.



3 ـ استخدام الأسس والمعايير العلمية لإعداد بطاقات الوصف الوظيفي لقطاعات الوزارة وتحديثها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.



4 ـ إعداد دليل الوصف الوظيفي للمسميات الوظيفية التابعة لقطاعات الوزارة والتحديث عليها حسب ما يستجد من اللوائح والقوانين.



5 ـ دراسة وتحليل أي تعديل أو تحديث على هيكلة أو اختصاصات الوحدات التنظيمية لقطاعات الوزارة واعتمادها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.



