أصدرت مجلة فوربس قائمة أكبر الدول بأعداد المليارديرات لعام 2022، حيث أشار التقرير إلى أن روسيا والصين تكبدتا خسائر كبيرة في أعداد المليارديرات، بينما حصلت أربع دول على أول مليارديراتها.



وأشارت القائمة إلى أن أعداد المليارديرات تتوزع بين دول العالم، على 75 دولة ومنطقة عبر 6 قارات، يحتلون مكانهم على قائمة فوربس السنوية السادسة والثلاثين لمليارديرات العالم، وبشكل إجمالي فقد تراجعت أعداد المليارديرات الى 2668 خلال عام 2022، وذلك بالمقارنة مع 2755 في العام الماضي.



وأوضحت «فوربس» أن الصين شهدت تفشي متقطع لفيروس كورونا، ما أدى إلى تعطيل سلسلة التوريد والتصنيع، بينما انهارت ثروات المليارديرات الكبار وسط مخاوف متعلقة بتدقيق الجهات الناظمة الصينية في أعمال شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى علاقات بكين مع موسكو.



ومع ذلك، لم تعان جميع الدول التي تضم أكبر الأثرياء هذا العام، فهناك رقم قياسي بلغ 735 مليارديرا في الولايات المتحدة، والتي لا تزال الدولة الرائدة بالنسبة لأصحاب المليارات، ويمثل هذا الرقم ارتفاع من 724 مليارديرا قبل عام، وبشكل إجمالي تبلغ ثروة المليارديرات الأميركيين 4.7 تريليونات دولار، ارتفاعا من 4.4 تريليونات دولار في قائمة العام الماضي.



وفيما يلي أعلى 5 دول ومناطق بها أكبر عدد من أصحاب المليارات. تم حساب صافي الثروات باستخدام أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات في تاريخ 11 مارس 2022:



1- الولايات المتحدة



٭ 735 مليارديرا (مقابل 724 مليارديرا العالم الماضي).



٭ صافي الثروة مجتمعة: 4.7 تريليونات دولار (ارتفاعا بنحو 300 مليار دولار).



٭ أغنى شخص: إيلون ماسك، 219 مليار دولار.



2- الصين



٭ 539 مليارديرا (مقابل 626 مليارديرا العالم الماضي).



٭ صافي الثروة مجتمعة: 1.96 تريليون دولار (تراجعا بنحو 500 مليار دولار).



٭ أغنى شخص: تشونغ شانشان، 65.7 مليار دولار.



3- الهند



٭ 166 مليارديرا (مقابل 140 مليارديرا العالم الماضي).



٭ صافي الثروة مجتمعة: 750 مليار دولار (ارتفاعا بنحو 154 مليار دولار).



٭ أغنى شخص: موكيش أمباني، 90.7 مليار دولار.



4- ألمانيا



٭ 134 مليارديرا (مقابل 136 مليارديرا العالم الماضي).



٭ صافي الثروة مجتمعة: 608 مليارات دولار (ارتفاعا بنحو 18 مليار دولار).



٭ أغنى شخص: ديتر شفارتز، 47.1 مليار دولار.



5- روسيا



٭ 83 مليارديرا (مقابل 117 مليارديرا العالم الماضي).



٭ صافي الثروة مجتمعة: 320 مليار دولار (انخفاضا بنحو 264 مليار دولار).



٭ أغنى شخص: فلاديمير ليسين، 18.4 مليار دولار.