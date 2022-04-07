أطلق البنك التجاري حملة ترويجية خاصة لمكافأة جميع حاملي بطاقات البنك التجاري الائتمانية ماستركارد وفيزا، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، علما بأن هذه الحملة سارية حتى نهاية الشهر الجاري.



وتتيح هذه الحملة لجميع العملاء حاملي بطاقات التجاري الائتمانية ماستركارد وفيزا، الحصول على استرداد نقدي بنسبة 10% على مشترياتهم من الأسواق المركزية، السوبر ماركت والجمعيات التعاونية عند استخدام جميع بطاقات التجاري الائتمانية لإتمام عملية الشراء، شرط ألا يقل مجموع قيمة المشتريات خلال فترة الحملة عن 150 دينارا، علما أنه ستتم إضافة المبلغ إلى حسابات العملاء بتاريخ 12 مايو 2022.



وتأتي هذه الحملة الترويجية الجديدة حرصا من البنك التجاري على توفير العروض المميزة والمناسبة لعملائه في هذا الشهر الفضيل وتقديرا وعرفانا من التجاري للعملاء على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية.