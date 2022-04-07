شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية سفارة المملكة المتحدة لدى الكويت بمناسبة الاحتفال في العيد السبعين لجلوس صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية على العرش الملكي البريطاني، حيث جاءت مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم بدعوة كريمة من سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس في حفل أقيم في مقر السفارة.



وعلى هامش الحفل، قال مدير دائرة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة وائل الحساوي: يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تكون جزءا من هذا الحفل المهم ومشاركتها في هذه المناسبة يدل على حسن التعاون وعمق العلاقات التاريخية والوطيدة والطيبة بين الكويت والمملكة المتحدة الصديقة بكل القطاعات الحكومية والخاصة التي تجمعهما سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو غيرها من المجالات المختلفة المهمة.



وأضاف: قامت الخطوط الجوية الكويتية بالمشاركة في الحفل من خلال جناح خاص بالشركة وذلك للرد على استفسارات الحاضرين بخصوص أحدث وجهات الطائر الأزرق وخاصة وجهة مانشستر التي لا طالما كان الطلب عليها كبيرا من قبل العملاء، والتي أعلنت الشركة مؤخرا عن إطلاقها اعتبارا من تاريخ 1 مايو بواقع 3 رحلات في الأسبوع أيام الأحد الثلاثاء والخميس.