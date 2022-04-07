شريف حمدي



سجل مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، أمس، مستوى لم يشهده منذ تقسيم الأسواق وإطلاق المؤشرات الحالية، وبلغ مؤشر السوق الأول الذي يعكس تداول أكثر من 70% من وزن البورصة مستوى تاريخيا عند 9180 نقطة. وبنهاية جلسة امس، حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بنسبة 1.2% بإضافة 606 ملايين دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 48.561 مليار دينار ارتفاعا من 47.955 مليارا أول من امس، ومن أهم اسباب ارتفاع القيمة السوقية في الوقت الحالي ما تشهده اسعار الأسهم القيادية خاصة المدرجة بالسوق الأول قفزات سعرية لافتة جراء الإقبال عليها من شرائح واسعة من المتعاملين. وشهدت السيولة ارتفاعا بنسبة 6.2% بمحصلة 78.9 مليون دينار ارتفاعا من 74.3 مليون دينار اول من امس، وتركزت السيولة حول اسهم بيتك الذي جاء بالصدارة بـ 12.4 مليون دينار، تلاه سهم اهلي متحد بـ 8.9 ملايين دينار، ثم سهم الوطني بـ 7.9 ملايين دينار، وسهم اجيليتي بـ 7.4 ملايين دينار، إضافة إلى سهم جي اف اتش بـ 3.9 ملايين دينار. وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 10% بتداول 264 مليون سهم مقارنة مع 239 مليون سهم تم تداولها اول من امس، وارتفعت اسعار 53 سهما، وانخفضت اسعار 72 سهما، واستقرت اسعار 15 سهما، فيما لم يجر التداول على اسهم 20 شركة.



قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات تصدرها «الاتصالات» بـ 2.8%، بينما تراجعت 6 قطاعات يتصدرها «الطاقة» بانخفاض 1.3%. وارتفع مؤشر السوق الأول لأعلى مستوى منذ إطلاقه بمكاسب 132 نقطة تشكل 1.5% ليصل إلى 9180 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.4% بمكاسب 26 نقطة ليصل إلى 6335 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.2% بمكاسب 100 نقطة ليصل إلى 8253 نقطة.