أطلقت شركة «هواوي» أحدث هواتفها «nova 9 SE»، والذي يأتي بمميزات فائقة ومبتكرة، حيث يدعم الهاتف تقنية تصوير فوتوغرافي عالي الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، علاوة على تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي بقدرة 66 واط، بالإضافة الى تصميم عصري، لتمنح هذه المميزات المستخدمين تجربة مذهلة لتدوين مقاطع الفيديو.



وأوضحت الشركة أن احدث هواتفها يعد إضافة إلى عائلة «HUAWEI nova 9»، والتي تندرج ضمن سلسلة هواتف «nova» الشعبية من الفئة المتوسطة، موضحة أن الهاتف يأتي بميزات واجهة المستخدم «EMUI 12».



وسيتوافر هاتف «nova 9 SE» بثلاثة ألوان متلألئة، هي: «Crystal Blue»، و«Pearl White»، و«Midnight Black»، وهو متاح بالكويت منذ الأول من أبريل الجاري، وذلك بسعر 84.9 دينارا من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.



تم تجهيز هاتف هواوي «nova 9 SE» بنظام كاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، والتي يتألف من كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وعدسة تصوير بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.



مع المزيد من وحدات البكسل، تتيح الكاميرا الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل للمستخدمين إطلاق العنان لإبداعهم. سواء كنت تقوم بتصوير مناظر طبيعية أو صور شخصية أو هندسة معمارية أو أكثر، أثناء النهار أو في الليل، في اللحظة التي تلتقط فيها صورة، يلتقط هاتف هواوي «nova 9 SE» ما تراه أمام عينيك بتفاصيل واضحة.



ويأتي هذا الهاتف الذكي أيضا مع وضع «Super Night» الذي يستخدم مستشعرا كبيرا مقاس 1/ 1.52 بوصة مزود بقدرات أقوى على التقاط الضوء والقدرة على الاستجابة بشكل أفضل للمشاهد الليلية وبيئات التصوير في الإضاءة المنخفضة والتقاط المزيد من التفاصيل.