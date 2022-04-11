شريف حمدي



حققت صناديق الاستثمار ببورصة الكويت مكاسب جماعية لافتة مع نهاية تعاملات الربع الأول من العام الحالي 2022، إذ لامست المكاسب 28% في ظل نشاط صعودي كبير تشهده الصناديق منذ بداية عام 2022.



وجاء أداء الصناديق متوافقا مع أداء سوق الأسهم الكويتي الذي حقق فيه العديد من المكاسب خاصة على مستوى القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الربع الاول بنحو 6.5 مليارات دينار على وقع الاقبال الشرائي اللافت على كثير من الأسهم خاصة القيادية.



جاء هذا الأداء الإيجابي لبورصة الكويت بدعم من القفزات غير المسبوقة للنفط الكويتي بالسوق العالمي وتخطيه مستوى الـ 100 دولار والحفاظ عليه، فضلا عن النمو الكبير في أداء الشركات والبنوك الكويتية للعام المالي 2021، حيث قفزت الأرباح لتصل إلى 2.9 مليار دينار بنمو 270%.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» تستند الى تقرير لشركة «كامكو انفست»، فإن 22 صندوقا استثماريا سجلت جميعها مكاسب بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وذلك على النحو التالي:



٭ تخطت مكاسب 3 صناديق مكاسب مؤشر السوق الاول البالغة بنهاية الـ 3 اشهر الماضية 18.5%، وهذه الصناديق هي ثروة الاستثماري المدار من شركة ثروة للاستثمار، وصندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو انفست، وصندوق ثروة الإسلامي المدار من شركة ثروة للاستثمار، فيما جاء أداء باقي الصناديق أقل من أداء مؤشر السوق الأول للبورصة.



٭ تراوحت مكاسب الصناديق ما بين 0.9% ووصلت حتى 28% بنهاية أول 3 أشهر من العام الحالي.



٭ جاء صندوق ثروة الاستثماري بالصدارة محققا 28%، وكان لافتا ان الصندوق حقق نحو 11% مكاسب خلال مارس الماضي.



٭ تلاه صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول المدار من كامكو انفست بـ 19.2%.



٭ حل ثالثا صندوق الوسم المدار من الشركة الكويتية للاستثمار بمكاسب بلغت منذ بداية العام 17.4%.



٭ في المرتبة الرابعة جاء صندوق كامكو الاستثماري المدار من كامكو انفست بـ 16.7%.



٭ خامسا، جاء صندوق فرصة المالي المدار من شركة المركز المالي محققا مكاسب بلغت 16.1%.



٭ إسلاميا، تصدر صندوق ثروة الاسلامي المدار من شركة ثروة للاستثمار بمكاسب بلغت 20.4%.



٭ تلاه صندوق المركز الاسلامي المدار من شركة المركز المالي بمكاسب قريبة من 15%، وحل بعده صندوق الدرة الإسلامي المدار من كامكو انفست بمكاسب 14.3%.



وأظهرت الإحصائية ان مكاسب الصناديق استمرت بشكل جماعي خلال مارس الماضي، إذ تراوحت ما بين 0.3% ووصلت حتى 10.9% كنا يظهر من الجدول المرفق، ومن المتوقع ان يستمر أداء الصناديق الاستثمارية على ذات الوتيرة خلال الفترة المقبلة في ظل الزخم الكبير الذي تشهده البورصة الكويتية بدعم قفزات أسعار النفط بالسوق العالمي.



سهم «أجيليتي» يتخطى 1.2 دينار كأعلى مستوى في 17 عاماً



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها امس على تباين في الاداء بتراجع مؤشر السوق الاول وارتفاع مؤشر السوق الرئيسي وارتفاع مؤشر السوق العام. وشهدت الجلسة بلوغ سهم اجيليتي مستوى 1.223 دينار كأعلى مستوى للسهم منذ 17 عاما، واستحوذ السهم خلال التعاملات على 10.1 ملايين دينار كثاني أعلى سهم استحواذا على السيولة في جلسة امس، والتي بلغ اجماليها 73.2 مليون دينار ارتفاعا من 81.1 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي. وشهدت القيمة السوقية امس مكاسب 32 مليون دينار بنسبة ارتفاع 0.06% لتصل الى 48.634 مليار دينار ارتفاعا من 48.602 مليار بنهاية الاسبوع الماضي. وأنهت الجلسة تعاملاتها امس بتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة 0.27% بخسارة 24.6 نقطة ليصل الى 9141 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ 1.2% بإضافة 79.4نقطة ليصل الى 6476 نقطة، وارتفع على أثر ذلك المؤشر العام للسوق بنسبة 0.06% محققا مكاسب 5.3 نقاط ليصل الى 8266 نقطة.