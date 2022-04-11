محمود عيسى



استعرض تقرير أعدته مجلة ميد حول أبرز المشاريع التي تنفذها وزارتا الصحة والأشغال العامة حاليا في الكويت، حيث أشارت المجلة إلى أن وزارة الأشغال العامة لديها حزمة ضخمة من مشاريع الطرق في البلاد، بنحو 26 مشروعا بإجمالي 7.6 مليارات دولار قيد التنفيذ، لكن أكبر مشاريع الكويت قيد الإنشاء هو مشروع ميناء مبارك الكبير ومشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر.



وقالت المجلة إن وزارة الصحة لديها مجموعة من المشاريع الكبرى يأتي على رأسها إنشاء مستشفى جديد للأطفال بمنطقة الصباح الطبية في الشويخ، وقد منحت شركة SSH المحلية في مارس 2016 عقدا لدراسة وتصميم المستشفى بسعة 792 سريرا في منطقة الصباح الطبية التخصصية، وسيحتوي المستشفى على وحدات رعاية لجميع الاحتياجات الطبية وأنماط العلاج، ولم يتم بعد طرح مناقصة العقد الرئيسي وفقا لآخر تحديث من مجلة ميد بعد أن تم الانتهاء من أنشطة التصميم في المشروع في يوليو 2019.



وأشارت الى أن هناك أيضا مستشفى ابن سينا الجديد الذي سيضم 500 سرير ومرافق تشخيصية وعلاجية كاملة، إلا أن المشروع دخل في حالة «الانتظار» في سبتمبر 2020 ولم يطرأ أي تغيير على وضعه، وتخطط وزارة الصحة لبناء مركز الأشعة في مستشفى مبارك الكبير بتكلفة 16 مليون دولار، ويتضمن إنشاء غرف علاج ومختبر وتركيب معدات طبية ومنطقة استقبال ومساحة إدارية ومواقف للسيارات، وكان مقررا ترسية العقد الرئيسي في الربع الثالث من عام 2021، ليتم الانتهاء منه في عام 2024.



من جهة ثانية، تناول تقرير «ميد» قطاع البناء والإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشار إلى أن القطاع اجتاز نقطة تحول بعد ست سنوات صعبة حافلة بالتحديات، وقد أصبح أمام المقاولين والاستشاريين والموردين في نهاية المطاف فرصة للتطلع للعودة للنمو واحتمال زيادة فرص المشاريع في عام 2022.