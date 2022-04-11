

أعلن البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي عن نتيجة السحب الربع سنوي على الجائزة الكبرى من برنامج جوائز الحصاد الإسلامي، وفاز بالجائزة وقيمتها 250 ألف دينار مصطفى أونيالوكال.



وبهذه المناسبة، قدم محمد الياسين، مدير إقليمي ـ الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي المتحد، التهنئة للفائز، متمنيا له دوام التوفيق، معربا في الوقت ذاته عن سعادته البالغة بالثقة الغالية التي يضعها العملاء في البنك. وأكد الياسين أن البنك الأهلي المتحد حرص منذ إطلاق برنامج جوائز الحصاد الإسلامي على تقديم باقة حصرية من الجوائز بما يسهم في تحقيق تطلعاته عملائه، ويعمل على تعزيز ثقافة الادخار، مشددا بالتزام البنك بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، والتي تنسجم مع متطلبات العملاء المختلفة.



ينفرد حساب الحصاد الإسلامي بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.