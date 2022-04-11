أعلن مكتب دار الكويت للهندسة للاستشارات الهندسية KEB التابع لمجموعة مدن انه يستعد لافتتاح مشروع سكاي مول بحلول يونيو المقبل في منطقة الضجيج بتكلفة تقديرية إجمالية تصل إلى 6.5 ملايين دينار.



وأوضح المكتب في بيان صحافي بهذه المناسبة أن المجمع الجديد الذي تم توقيع عقد تصميمه وترخيصه والإشراف على تنفيذه والمملوك لشركة ركاز العقارية على مساحة أرض تبلغ 10 آلاف متر مربع ومساحة مباني تقدر بنحو 40 ألف متر مربع موزعة على 4 طوابق سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على المساحات التجارية في منطقة الضجيج.



وأضاف البيان أن المكتب نفذ أعمال التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية وأعمال التكييف ومكافحة الحريق، وأعمال الصحي والتغذية بالمياه للمجمع الجديد وفق أحدث التصاميم الملائمة للنشاط التجاري وذلك بعد مراجعة الجهات الحكومية المعنية.



وأشار إلى أن المجمع الجديد سيتضمن أنشطة تجارية وخدمية مختلفة تضم مطاعم ومقاهي ومعارض وأسواقا مركزية.



وأوضح أن منطقة الضجيج تعد منطقة متخصصة في النشاط التجاري وتتضمن نحو 70 مركزا تجاريا ومقرا حكوميا وخصوصا لإدارات وزارة الداخلية وتحظى بموقع جغرافي متميز واقبال كبير من قبل المتسوقين في مختلف المجالات، لاسيما أنها تقع على 4 طرق رئيسية مهمة، قرب مطار الكويت الدولي.