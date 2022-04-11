أعلن بنك برقان امس عن فوز نحا محيسن المطيري في السحب الربع السنوي لحساب كنز الذي سيحصل على جائزة نقدية قيمتها 25 ألف دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 5 آلاف دينار لمدة شهر واحد على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الربع السنوي، سحبا شهريا يمنح الفرصة لعشرين عميلا للفوز بمبلغ 1000 دينار، وجائزة نصف سنوية بقيمة 350 ألف دينار وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار.



ويوفر حساب كنز أيضا فرصا أكبر لـ 29 عميلا سنويا للفوز بجائزة السحب الخاص بالفروع والتي تبلغ قيمتها 5 آلاف دينار، حساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.