أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها الإلكتروني صفحة مخصصة للشركات والأشخاص الصادر ضدهم قرارات من الهيئة بسحب ترخيصها أو بالحرمان من مزاولة أنشطة أوراق مالية وحظر مزاولة الأنشطة، تحت مسمى «الجهات المسحوب ترخيصها» وتحوي هذه الصفحة عددا من الجهات والأشخاص التي تم سحب ترخيصها أو حرمانها من مزاولة أنشطة أوراق مالية من قبل الهيئة في الكويت، كما تحوي أيضا الشركات أو الأشخاص التي تم سحب ترخيصها او حرمانها من مزاولة أنشطة أوراق مالية من الجهات الرقابية الأخرى.



ويأتي إطلاق هذه الصفحة استكمالا للدور التوعوي والرقابي الذي تمارسه الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط الأوراق المالية بالمنافع والمخاطر في الاستثمار في هذا النشاط، والذي يتضمن إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات المخالفة في الكويت، بالإضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.



وتتيح تلك الصفحة الاطلاع على القرارات الصادرة عن مجلس مفوضي الهيئة ومجلس التأديب في هذا الشأن، كما تتيح الاطلاع على القرارات الاخرى الصادرة من الجهات الرقابية النظيرة.