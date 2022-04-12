حصلت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية على المركز الأول كأقوى مقدم رعاية صحية تأثيرا في الشرق الأوسط، وذلك في إنجاز نوعي جديد.



جاء ذلك وفقا لتصنيف مجلة Forbes لعام 2022، حيث ضمت القائمة «50» شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بالمنطقة.



وعبر رئيس مجلس إدارة المجموعة د. سليمان الحبيب عن سعادته وفخره بهذا التصنيف، الذي وصفه بأنه تتويج للجهود الكبيرة والمستمرة التي تقوم بها المجموعة، من أجل أن تكون مقدم الخدمات الطبية الأكثر موثوقية في التميز الطبي، وتجربة المرضى عالميا، بالإضافة إلى تقديم رعاية صحية مبتكرة من أجل الارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطوير وتشغيل منشآت طبية متطورة، وفي هذا السياق أوضح د.الحبيب أن مستشفيات المجموعة تقدم أفضل خدمات رعاية صحية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة، مبينا أن سياسة المجموعة التوسعية مكنتها بفضل الله من خدمة شريحة كبيرة من المراجعين في الشرق الأوسط، كما أن المجموعة استطاعت من خلال مشاريعها المتنوعة احداث التأثير الإيجابي في المجتمع عبر خلق فرص العمل وتوفير التدريب للكوادر الطبية وتأهيلها ودعم وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى قيادتها للكثير من المبادرات الرائدة وذات التأثير القوي في إطار المسؤولية المجتمعية. وتابع قائلا إن هذا النجاح تقدير لنمو المجموعة المستدام وتزايد قيمتها السوقية، وأدائها المتميز ومركزها المالي المتقدم، بالإضافة إلى إنجازاتها الكبيرة على كافة المستويات.



وأضاف د. الحبيب قائلا إن حصول المجموعة على المركز الأول في هذه القائمة يأتي امتدادا لإنجازات المجموعة المتتالية وحصولها على العديد من الجوائز والاعتمادات المحلية والدولية. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - للشركات الوطنية، والبيئة المثالية للاستثمار التي هيئتها رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جهود العاملين المجموعة والحرص على الالتزام بالمعايير والتوصيات الصحية الدولية.



الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية تعد واحدة من أكثر وأكبر مؤسسات الرعاية الصحية نموا وتطورا بمنطقة الشرق الأوسط. فقد بدأت استثماراتها عام 1995م وتقوم حاليا بإدارة وتشغيل 22 منشأة طبية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبأصول تعدت 2.9 مليار دولار، وأمامها فرص واعدة من أجل تلبية الزيادة المتوقعة للطلب على خدمات الرعاية الصحية خلال الأعوام المقبلة، إذ أنها تقوم حاليا بإنشاء «5» مستشفيات جديدة.