حنان عبدالمعبود



حذرت فني صحة الفم والأسنان بمنطقة الأحمدي الصحية فاطمة حسن نور من ان مشكلة جفاف الفم تعد من أبرز المشاكل الفموية التي من الممكن التعرض لها خلال شهر رمضان والتي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، أهمها تسوس الأسنان والتهاب اللثة.



وقالت فاطمة في تصريح لها إن التغلب على جفاف الفم يتطلب الإكثار من شرب الماء والسوائل الخالية من السكر خلال فترة الإفطار مع مراعاة الإقلال من تناول السكريات بشكل عام.



وبمناسبة الاحتفال بالقرقيعان، أوصت فاطمة الأسر بضرورة اختيار قرقيعان صحي غني بالمكسرات والابتعاد عن الحلويات قدر الإمكان، مع اعتماد فرشاة الاسنان والمعجون هدية أساسية ملحقة بالقرقيعان، لتوعية الأطفال بأهمية غسيل الأسنان والاهتمام بصحة الفم والأسنان بشكل عام.