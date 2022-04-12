رشيد الفعم



أكد وزير الصحة د.خالد السعيد أن الوزارة تعمل بكل جد واجتهاد لحماية المجتمع والصحة العامة من الأوبئة أو الأمراض بما فيها «كورونا» والمتحورات الناتجة عن الفيروس. وقال الوزير السعيد في تصريح



لـ «الأنباء» إن «الصحة» تقوم بالعديد من الإجراءات اليومية والدورية للتأكد من السلامة الصحية المجتمعية من خلال إجراءات احترازية قائمة على مبدأ المسؤولية تبدأ بالتقصي الوبائي والترصد المجتمعي اليومي في جميع المحافظات لاكتشاف أي بوادر لظهور متحورات جديدة إن وجدت. وشدد وزير الصحة على أن الوزارة تقوم أيضا بالتحري الدائم إن كانت هناك بداية لظهور موجة قادمة من «كورونا». وأضاف أن المسؤولية المجتمعية تحتم على الجميع مواطنين ومقيمين ضرورة الالتزام بالاشتراطات والاحترازات الصحية وتقليل التجمعات والحرص على التباعد قدر الإمكان لضمان الحفاظ على استقرار الوضع الصحي.