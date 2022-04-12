أكدت رئيس مجلس ادارة نادى الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص رحاب بورسلي أن برنامج «صحتك في خطوتك» هو برنامج رياضي يعنى بالرياضة وصحة الإنسان ويطلقه نادي الطموح الرياضي للعام الثاني على التوالي تعزيزا لمفهوم التغذية السليمة وممارسة الرياضة بالتوازي.



وقالت بورسلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تم تشجيع الأبناء على المشاركة في البرنامج من خلال تقديم ساعات إلكترونية لهم تتابع خطواتهم وما يقومون به من نشاط بدني، مشيرة إلى انه حتى يكون هناك دافع وتشجيع للمشاركة تم إشراك أولياء أمور الأبناء وأشقائهم ومن يرغب من أفراد الأسرة في المشاركة لتشجيع أولياء الأمور كذلك على ممارسة الرياضة.



وقالت إن رياضة المشي هي أفضل وأسهل نوع من أنواع الرياضة يمكن أن يمارسه الإنسان.



وأوضحت انه تم ترك الحرية للمشاركين في اختيار الوقت واختيار المكان واختيار الأشخاص الذين يرافقونهم في المشي لإعطائهم نوعا من التشجيع والإقبال على البرنامج من قبل الأبناء الرياضيين. وأضافت: لاحظنا مع مرور الثلث الأول من البرنامج حرص الأبناء على المشي ولبس الساعة ومتابعة الخطوات التي يقومون بها في اليوم الواحد، مما يعزز مفهوم الرياضة والحركة في المجتمع، مشيرة الى أن برنامج «صحتك في خطوتك» يؤكد أن «الحركة بركة».



وأضافت أنه خلال شهر رمضان سينظم النادي ملتقى صحيا للأسر يلتقي فيه الأبناء وأولياء أمورهم مع عدد من الأطباء في مختلف التخصصات لمناقشة الوضع الصحي والحالة الصحية التي ينبغي أن يكون عليها الأبناء دون الدخول في تفاصيل أي مرض بعينه، بل التحدث عن طبيعة الحياة الصحية التي يجب أن يتعلمها الأبناء ويمارسونها في حياتهم اليومية.



واختتمت تصريحها بتقديم الشكر إلى جريدة «الأنباء» على دعمها لكل أنشطة النادي.