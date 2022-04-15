استقبل وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، في ديوان عام وزارة الخارجية، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، إلينا رومانوسكي وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الكويت، حيث أشاد، خلال اللقاء بجهودها وإسهاماتها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.



كما استقبل الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في ديوان عام وزارة الخارجية، سفير جمهورية النيجر لدى الكويت، عبدو بوبكر وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، حيث أشاد خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.



من جانب آخر، تسلم الشيخ د.أحمد ناصر المحمد نسخة من أوراق اعتماد، سفير جمهورية ملاوي لدى الكويت، يونس عبدالكريم، وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.