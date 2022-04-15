القاهرة ـ ناهد إمام وهناء السيد



أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع موافقة الدول أعضاء تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي في الكوميسا، حيث تم اعتمادها وتكليف الأمانة العامة بالبدء في تنفيذها.



وقالت الوزيرة إن هذه الموافقة صدرت خلال اجتماع خبراء الصناعة بالكوميسا الذي عقد برئاسة وزارة التجارة والصناعة ممثلة في محمد عبدالله رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة الزامبية (لوساكا) خلال يومي 11 و12 الجاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدول الأعضاء بالكوميسا وممثلين عن المكتب التجاري والسفارة المصرية في لوساكا، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات التجارية.



واستعرض الجانب المصري خلال الاجتماع المبادرة التي أعدتها الوزارة ممثلة في مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع المكتب التجاري بلوساكا والأمانة العامة لدول الكوميسا، وذلك في إطار تنفيذ رؤية رئاسة مصر الحالية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات القمة الحادية والعشرين للكوميسا في 23 نوفمبر الماضي.



وأوضحت جامع أن صياغة مصر لمبادرة التكامل الصناعي الإقليمي تأتي انطلاقا من مسؤوليتها الإقليمية تجاه دول الكوميسا، حيث تتوافق المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 ـ 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتستهدف تحقيق عدد من الأهداف التي تتضمن زيادة القيمة المضافة التصنيعية في إقليم الكوميسا، والنهوض بالصادرات الصناعية البينية، وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية والعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل في ظل الموارد المتاحة لدى دول الكوميسا. في غضون ذلك، بحث د.خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بمقر وزارة الطيران المدني عددا من الملفات والموضوعات المهمة التي تسهم في الترويج السياحي للمقصد السياحي المصري، وكذلك سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر من خلال آليات تحفيز الطيران وربط المنتجعات السياحية الساحلية بالمناطق الأثرية بطول وادي النيل بهدف ربط السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية.