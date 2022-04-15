القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها، وذلك لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي امس مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة نشاط هيئة قناة السويس.



وقد اطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس، حيث استعرض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بما فيها أعداد السفن المارة وحجم الحمولات والحاويات، والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك الارتفاع في الإيرادات.



كما عرض رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها، بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات وكراكات حفر ولنشات الإرشاد، وكذا جهود التنسيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس.



كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس م. محمد يحيى زكي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول «استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».



وعرض م. محمد يحيى زكى المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات، بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيماويات وتصنيع الإطارات والسيارات، إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء، والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتسهم في توفير فرص عمل وتفتح آفاقا استثمارية جديدة.



كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات السياق جهود توطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، فضلا عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة.



ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، خاصة الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يسهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد، خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية، فضلا عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض.