القاهرة - ناهد إمام



تابع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية د.محمد عمران مع مسؤولي المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات نتائج حادث التصادم المأساوي لأتوبيس سياحي يقل ضمن ركابه المصريين فوجا سياحيا فرنسيا وبلجيكيا على طريق أسوان- أبوسمبل بمحافظة أسوان صباح الأمس، وأدى لوفاة 4 سائحين فرنسيين، وبلجيكي واحد، وخمسة مصريين، وعدد من الإصابات البالغة.



وكشف د.عمران عن قيام الرقابة المالية، فور الإخطار بالحادث، بمراجعة المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات للتأكد من وجود وثيقة تأمين إجباري صادرة للحافلة المملوكة لشركة مصر للسياحة.



وأكد في بيان أن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تزاول مهامها في تقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وتقوم بتعويض ضحايا حوادث الطرق وصرف مبلغ التأمين المستحق للمتضررين أو لورثتهم، وتحرص على توفير المعلومات الخاصة بمستندات صرف التعويض من خلال موقعها الإلكتروني على الشبكة الدولية للمعلومات، بجانب توضيح كل الإجراءات الواجب اتباعها من قبل التضررين لسرعة صرف مبلغ التأمين لمستحقيه.



وشدد عمران على قيام المجمعة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمصابين وسرعة صرف التعويضات المستحقة لأسر المتوفين، وبذل أقصى ما في بوسعها لوصول مبلغ التأمين لمستحقيه وفقا لما يكفله لهم القانون المصري.



واشار الى أن الوثيقة الصادرة عن مجمعة التأمين الإجباري على المركبات تتضمن تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، بحيث يتم سداد مبلغ 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتم تحديد مبلغ التأمين عن الإصابة وفقا لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي وبحد أقصى مبلغ 40 ألف جنيه عن كل حالة.



من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات إبراهيم لبيب إنه تم التواصل مع المسؤولين بالسفارة الفرنسية في مصر لتوضيح الاجراءات الخاصة بصرف التغطية التأمينية المتوافرة لضحايا الحادث، والمستندات المطلوبة، وجاهزية المجمعة للرد على كل استفسارات التضررين أو أسر المتوفين الأجانب.



وأضاف أنه تم التواصل مع شركة «مصر للسياحة» لمعرفة تفاصيل الحادث، بجانب قيام وحدة الرصد والتحري بالمجمعة والمنشئة حديثا لرصد الحوادث الجسيمة بالتواصل مع ذوي الشأن لاستيضاح الأمور، وفى نفس الوقت تقوم الوحدة بإجراء تحليلات عن أسباب وقوع حوادث الطرق للوصول إلى أسبابها والظروف المحيطة بها حسب ما أثبتته الجهات الرسمية ذات الصلة.



وأكد لبيب أن المجمعة تتعامل مع التضررين من الحادث سواء من خلال المحامين أو بدونهم كما يمكن التواصل من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة الذي يوفر المعلومات والخطوات والمستندات التي تقدم مع طلب الصرف على الرابط التالي:



https://ecip-egypt.org/egbary2/public/page/17