هادي العنزي



اجتمع رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رشيد العنزي مع لاعبي منتخبنا الوطني لكرة السلة، والجهازين الفني والإداري مساء امس الأول، بمقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، إذ تطرق الاجتماع إلى تحضيرات الأزرق الأولية للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت منتصف الشهر المقبل.



واستمع العنزي إلى المشاكل والعقبات التي تعترض نجوم الأزرق، في محاولة منه لتذليلها، مطالبا لاعبي المنتخب بالمواظبة على حضور التدريبات اليومية والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري.



من جانبه، بين المدير الفني للمنتخب عادل التلاتلي خطة إعداد المنتخب التي ستبدأ في معسكر خارجي في إسطنبول الأسبوع المقبل قبل أن يعود إلى المشاركة في دورة الإلعاب الخليجية ثم المغادرة بعد انتهاء البطولة إلى الأردن لخوض مباراة تجريبية مع المنتخب الأردني قبل أن يتوجه بعدها المنتخب إلى فلسطين لخوض تصفيات كأس آسيا وخوض مباراتين أمام منتخبي فلسطين والعراق في تصفيات المجموعة الآسيوية الثانية.