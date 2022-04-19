عبدالعزيز جاسم



ألقت النتائج السلبية التي حققها الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية بظلالها على مصير محترفي الأصفر، وذلك لعدم تقديمهم المستوى الذي يرضي طموحات النادي وجماهيره، لذا فسيكون هناك تغيير كبير على مستوى المحترفين، حيث سيغادر الجامايكي روماريو ويليامز والجزائري إلياس يعيش الذي تعاقد معه الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، والعراقي علي فايز لتراجع مستواه في القسم الثاني بشكل كبير، وهناك محاولات لإنهاء عقد الألباني لورانس تراشي بالتراضي حيث كان قد وقع على عقد سابق لمدة 5 أعوام تبقت منها 3 سنوات، وتأتي رغبة النادي في فسخ التعاقد معه بسبب مستواه المتراجع وغير المقنع في الموسم الحالي، فيما سيكون التونسي حسام السويسي المحترف الوحيد الأقرب للبقاء مع الفريق لظهوره بمستوى جيد منذ التعاقد معه.



وقد تردد ان مهاجم الفحيحيل الحالي والعربي السابق سيدريك هنزي سيكون أولى الصفقات للأصفر، لكن هناك اعتراضا على هذا التعاقد من قبل الجماهير منذ الآن كونه لا يلبي الطموح، وقد تتخلى إدارة النادي عن التفكير في التعاقد معه لاسيما أن الفريق مقبل على تغييرات كبيرة في صفوفه على مستوى اللاعبين المحليين أيضا كما ذكر المدرب ناصر الشطي، وبالتالي فإن الأصفر بحاجة إلى 5 محترفين على مستوى عال لكي يستطيع المنافسة على الألقاب مرة أخرى.