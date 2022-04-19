هادي العنزي



اختتمت مساء أمس الأول البطولة الأولى لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة، بمشاركة نجوم منتخب الكويت للمبارزة، ومنتخب الكويت للمبارزة للمعاقين، برعاية وحضور الرئيس الفخري لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح، والأمين العام للجنة البارالمبية الكويتية شريفة الغانم، ورئيس مجلس إدارة نادي الإرادة الرياضي للمعاقين دعيج الهاجري، ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري، وعضو مجلس إدارة نادي الكويت بلسم الأيوب، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد الكويتي للمبارزة راشد الشمالي.



وعلى هامش البطولة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة البارالمبية ممثلة بالأمين العام شريفة الغانم والاتحاد الكويتي لسلاح المبارزة ومثله راشد الشمالي.



وشهدت البطولة منافسات متكافئة، وحصل عبدالعزيز الشطي على المركز الأول في منافسات سلاح «الأيبيه»، وجاء عبدالله الدريع بالمركز الثاني وفهد البستكي وفراج الدوسري بالمركز الثالث، وفي منافسات سلاح «الفلوريه» فاز علي النصار بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل سليمان علي التميمي على الميدالية الفضية، فيما حصل على المركز الثالث خالد عبدالكريم، وحمود ثنيان، ولدى السيدات، أحرزت ريم الشطي الميدالية الذهبية في سلاح «الأيبيه»، وجاءت خلود حسن المطيري بالمركز الثاني، فيما حلت بالمركز الثالث جمانة المتروك، وفاطمة أكبر.



هذا، وأكد دعيج الهاجري أن الهدف من البطولة تطوير القدرات الفنية للاعبين، وزيادة خبراتهم التراكمية، مضيفا: «الكويت سبّاقة في رياضة المبارزة، ولديها سجل حافل بالإنجازات الكبيرة على المستويين القاري والدولي، وإقامة أول بطولة للمبارزة تجمع أفضل لاعبي الكويت في الفئتين، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح، ونأمل أن تتبعها المزيد من الخطوات التي تصب في مصلحة اللاعبين، وبما يفعّل بروتوكول التعاون بين اتحاد المبارزة واللجنة البارالمبية الكويتية، مشيدا بالجهود التي أدت لنجاح أول بطولة لسلاح المبارزة على الكراسي المتحركة».



من جهته، ذكر راشد الشمالي أن إقامة أول بطولة لسلاح المبارزة للمعاقين وإخوانهم في مبارزي منتخب الكويت من شأنه أن يحقق فائدة فنية كبيرة للطرفين، مضيفا: «الجميع سعيد بإقامة هذه البطولة التي نأمل أن تعود بالكثير من الفوائد الفنية على اللاعبين، ونأمل تكرارها في الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد المبارزة واللجنة البارالمبية من شأنه ينظم جميع أوجه التعاون بين الجهتين.



إلى ذلك، أبدت لاعبة منتخبنا الوطني للمبارزة للمعاقين خلود المطيري سعادتها بإقامة البطولة، وقالت: «إقامة بطولة بين المعاقين والأصحاء يعد الأول من نوعه في المبارزة، والجميع متحمس، وسعيد بالمشاركة، خاصة أن هناك الكثير تعلمناه في البطولة، بمشاركة مبارزي الكويت من أهل الخبرة الدولية الكبيرة».