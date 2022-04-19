ناصر العنزي



«راح الكثير وما بقي إلا القليل» بانتظار إعلان بطل دوري stc الممتاز بعدما اشتدت المنافسة بين فريقي الكويت وكاظمة قبل آخر جولتين من البطولة، وتقام اليوم مباراتان في افتتاح منافسات الجولة 17، حيث يلتقي العربي صاحب المركز الثالث برصيد 29 نقطة مع اليرموك السابع بـ 12 نقطة على ستاد صباح السالم، وعلى ملعبه في منطقة كيفان يستضيف الكويت المتصدر برصيد 36 نقطة الشباب التاسع بـ 12 نقطة، في سعيه لتأكيد صدارته قبل جولة من الختام. وفي مباراة العربي واليرموك نجد أهميتها لدى الثاني أكثر من الأول، حيث يبحث اليرموك عن الفوز للبقاء في الدرجة الممتازة بعدما قفز من المركز الأخير إلى المركز السابع عقب فوزه في الجولة الماضية على السالمية 3-2 بعدما أحسن المدرب أحمد حيدر في قيادة فريقه الذي قدم مستويات متصاعدة في الجولات الماضية أهلته لمركز آمن حتى الآن، أما خسارته فستدخله في صراع مع الفحيحيل والشباب والتضامن التي تصارع من اجل البقاء.



في المقابل، فإن العربي حامل اللقب ابتعد عن المنافسة بعد خسارته من النصر في الجولة قبل الماضية، ومن المتوقع أن يشرك مدربه الكرواتي انتي ميشا عددا من لاعبيه الشباب الذين لم يشاركوا أساسيين في الجولات الماضية. وفي المباراة الأخرى، فإن الكويت مؤهل للفوز اليوم وفي حال خسارة كاظمة من القادسية غدا فسيتوج بطلا قبل مواجهته الأخيرة مع العربي، واستحق الأبيض صدارته التي انتزعها من كاظمة في الجولة قبل الماضية بفوز مستحق، ثم تغلب على النصر 3-2 في الجولة الماضية، ولا شك أن مدربه التونسي نبيل معلول يملك عدة خيارات لإيجاد تشكيلة مناسبة لتوافر العناصر الجاهزة في كل الظروف، أما الشباب فوضعه حرج، حيث يأتي في المركز قبل الأخير ومهمته صعبة للغاية اليوم.