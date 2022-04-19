تختتم غدا الأربعاء فعاليات بطولة «شهداء أبو حليفة لكرة القدم» الرمضانية المقامة تحت رعاية النائب الصيفي مبارك الصيفي، بلقاء يجمع «الشهيد حمد معجب العوير» و«الشهيد حسين محمد العذاب» وذلك على ملعب صالة نادي الساحل في تمام الساعة التاسعة مساء.



وحققت البطولة التي اقيمت بمشاركة 24 فريقا نجاحا كبيرا على جميع المستويات بمشاركة شبابية كبيرة إضافة الى إشادات عديدة لما حققته من صدى واسع ومتابعة جماهيرية وتغطية إعلامية شاملة في الوسائل المختلفة.



وأعلن رئيس اللجنة المنظمة وعضو مجلس إدارة جمعية أبو حليفة التعاونية فلاح السبوق، أن الحفل الختامي سيشهد توزيع جوائز متنوعة للجمهور تصل إلى أكثر 150 جائزة، بالإضافة إلى رصد جوائز مالية قيمة لأصحاب للمركزين الأول والثاني وجوائز أفضل لاعب وأحسن حارس مرمى وهداف البطولة، كما أعرب عن تقديره وشكره للنائب الصيفي على رعايته ودعمه للبطولة.