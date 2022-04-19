يعقوب العوضي



يسدل الستار اليوم على منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث تقام آخر مباراتين في البطولة ضمن الجولة الـ 21، حيث يلتقي برقان (22 نقطة) مع الفحيحيل (20 نقطة) في 8:30 مساء، بينما يواجه الكويت (36 نقطة) مع القرين (نقطتين) في 10:30 مساء.



وكان الكويت قد حسم اللقب للمرة العاشرة تواليا قبل 5 جولات لكنه تلقى في الموسم الحالي خسارتين وذلك للمرة الأولى منذ 12 موسم وكانت على يد كل من كاظمة والسالمية، إلا أن ترتيبه العام لم يتأثر لابتعاده بفارق كبير من النقاط عن أقرب منافسيه كاظمة والذي ضمن بدوره وصافة الترتيب العام.



في السياق ذاته، حسم اليرموك تأهله رسميا إلى الدوري الممتاز بعد وصوله إلى 36 نقطة في قمة الترتيب العام لدوري الدرجة الأولى إثر فوزه في الجولة قبل الأخيرة على الجهراء بنتيجة 31-25، بينما بقي الجهراء برصيده السابق (14 نقطة)، كما صعد الصليبخات أيضا إلى الممتاز بعد فوزه في ذات الجولة على الساحل بنتيجة 38-10 ووصوله إلى 34 نقطة، بينما بقي الساحل على رصيده السابق (4 نقاط).



في إطار متصل، أعلن لاعب المنتخب الوطني ونادي الصليبخات حسين صيوان اعتزال معشوقته رسميا مساء أول من أمس بعد تحقيق هدف الفريق من خلال الصعود إلى الدوري الممتاز، وحقق صيوان العديد من الإنجازات في مسيرته، حيث حصد لقب الأندية الآسيوية في الموسم 2009 مع الصليبخات ولقب بطولة الأندية الخليجية موسم 2006 والبطولة العربية في المغرب 2003، وعلى مستوى المنتخب الوطني حقق العديد من الإنجازات أيضا منها الفوز بالمركز الأول في التصفيات الآسيوية في الأردن موسم 2000 تحقيق لقب آسيا مع المنتخب الوطني 2004 و2006 لقب بطولة غرب آسيا.



في هذا الصدد، قال «بعد مشوار طويل في كرة اليد أعلن اعتزالي وبعد مسيرة طويلة امتدت لثلاثين عاما، أوجه الشكر والثناء لكل من ساندني في مشواري من لاعبين ومدربين وأجهزة فنية وإدارية للمنتخبات الوطنية والأندية التي مثلتها، كما أشكر الأطقم التحكيمية في اللعبة ومجلس إدارة الاتحاد ونادي الصليبخات والوسائل الإعلامية ومنها الصحف التي ساندتني طوال مشواري وقدمت الدعم الإيجابي لي دائما».