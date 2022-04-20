ندى أبونصر



حرصا منها على الحفاظ على التراث وإحياء للتقاليد الشعبية الكويتية وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لأسرة «الأنباء» وفريق عملها من خلال الحرص على مد جسر التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم التواصل الاجتماعي، أقامت «الأنباء» بالتعاون مع «كيدزانيا» والعديد من الجهات المشاركة حفل قرقيعان للاطفال في «كيدزانيا».



وأكدت مديرة التسويق في «كيدزانيا» أمل البقشي ان القرقيعان مناسبة تقليدية وتراثية سنوية خاصة بالأطفال، يحتفل بها في منتصف شهر رمضان، وحرصت «كيدزانيا» على ان تشارك الاطفال فرحتهم في هذا اليوم وترسم البسمة على وجوههم بالمشاركة مع عدة جهات كجريدة «الأنباء» وبنك الكويت الوطني ومركز سلطان وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومجموعة الخليج للتأمين وبعض الشخصيات المحببة للأطفال الذين شاركوا الأطفال فرحتهم.



وأضافت البقشي ان الحفل تخلله العديد من الأنشطة المتنوعة والمسابقات، وتم توزيع الهدايا والقرقيعان على الأطفال والتقاط الصور التذكارية مع شخصيات «كيدزانيا» بجو من الحب والألفة على إيقاع الأغاني الشعبية المخصصة للقرقيعان، بالاضافة إلى تقديم العروض المسرحية الترفيهية والتعليمية التي تعلم الأطفال العادات الجميلة كالصبر ومعنى الصداقة وبعض العادات الرمضانية التي يجب ان يتعلمها الطفل بطريقة محببة له لتترسخ في ذهنه دائما.