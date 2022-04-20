يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بنادي السالمية على كاظمة 25-24 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز في جولته الأخيرة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله، ورفع السماوي رصيده إلى 26 نقطة محتلا المركز الثالث، فيما بقي كاظمة على رصيده السابق بـ28 نقطة في المركز الثاني.



وفي السياق ذاته، حقق العربي فوزا معنويا على القادسية 26-23 ورفع رصيده إلى 12 نقطة، فيما ظل القادسية على رصيده السابق بـ18 نقطة، ورغم الفوز إلا أن الأخضر ظل في المركز قبل الأخير حيث تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى منذ الجولة الماضية رسميا.



من جانب آخر، أصدرت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية جدول مباريات اليد، ويفتتح الأزرق مشواره في البطولة أمام المنتخب البحريني 22 مايو المقبل ثم يواجه السعودية في 26 من الشهر نفسه، بينما يلتقي المنتخب القطري في 28 منه على أن يواجه المنتخب الإماراتي في 29 من الشهر ذاته في ختام مبارياته بالدور التمهيدي.