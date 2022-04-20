عبدالعزيز جاسم



يجري مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فيتسلاف لافيكا عددا من الزيارات للأندية، في ظل سعيه للوقوف على مستوى جميع اللاعبين ومدى التزامهم بالتدريبات والتعرف على أبرز المشاكل التي تواجه المدربين لتطوير مستوى اللاعبين.



وقد حضر لافيكا تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي وتحدث مع المدرب الكرواتي أنتي ميشا، وسبقها زيارة لنادي الكويت والتقى المدرب نبيل معلول، وسيقوم بزيارة بقية الأندية خلال فترة توقف الدوري المقبلة، كما سيحضر عددا من مباريات الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يختار لافيكا 30 لاعبا ضمن قائمة المنتخب بعد انتهاء مسابقتي الدوري وكأس سمو الأمير، وسيقوم بعدها بتقليص العدد إلى 26 لاعبا بعد معسكر أبوظبي المقرر يوم 27 مايو المقبل والذي سيواجه خلاله الأزرق منتخب سنغافورة في الأول من يونيو المقبل ضمن استعدادات منتخبنا لخوض تصفيات كأس آسيا، حيث سيستضيف الأزرق مجموعته خلال الفترة من 8 إلى 14 يوليو.