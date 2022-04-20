هادي العنزي



حضور كبير، وأجواء رياضية، وأحاديت ومباركات أخوية، شهدتها غبقة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر مساء أمس الأول، بحضور جمع غفير من الرياضيين، وأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات، تقدمهم مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ونائب مدير الهيئة لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، ورئيس اتحاد الفروسية مسعود حيات، ورئيس اتحاد التنس أحمد الجابر، ورئيس اتحاد السلة رشيد العنزي.



وقد رحب الشيخ فهد الناصر بالأسرة الرياضية في اللجنة الأولمبية، وقال: «نتمنى أن نرى هذا التجمع الأخوي الرياضي بصورة دائمة، وعساها عادة ما تنقطع»، كما تمنى كل التوفيق لشباب دول مجلس التعاون الخليجي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقبلة والتي تنطلق منافساتها 13 مايو المقبل، مضيفا: «نأمل أن نشهد جميعا بطولة ناجحة ومتكاملة بتعاون ودعم الجميع.



من جانبه، أشاد د.صقر الملا بمبادرة «الأولمبية»، لجمع الأسرة الرياضية في شهر رمضان المبارك، وقال: «سعداء بهذه الأجواء ونتمنى كل التوفيق والنجاح لمنتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الخليجية المقبلة، بحضور ومشاركة جميع أبناء دول مجلس التعاون وبـ16 رياضة مختلفة».



وأبدى الملا ثقته الكبيرة بقدرة الشباب الكويتي على أن يكون على مستوى الحدث الرياضي الكبير المقبل، رياضيا، وإداريا، ومضيفا: «كلي ثقة بأبناء الكويت الذين سيعتلون منصات التتويج في عديد الألعاب، وستكون الكويت في مركز متقدم في الدورة المقبلة».



وأشار الملا إلى أن دورة الألعاب الخليجية ستشهد أول مشاركة رياضية نسائية، مبينا: «بدأنا خطة تطوير رياضة المرأة 2016، وبعد 6 أعوام أثبتت المرأة الرياضية كفاءتها، بتحقيق العديد من الإنجازات على جميع المستويات، كما أنها أثبتت قدرة إدارة متميزة سواء في مجالس الإدارات، أو اللجان الرياضية، وهذا الحضور المتميز يبعث على السعادة، والهيئة داعمة وبشكل دائم لرياضة المرأة».



من جهتها، ذكرت عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فاطمة حيات أن غبقة «الأولمبية» جمعت شمل الأسرة الرياضية لتبادل الآراء والرؤى، مضيفة انه تم على هامش الغبقة إجراء القرعة لرياضات كرة قدم الصالات للسيدات والرجال، وكرة اليد للرجال، وكرة السلة (3x3) للسيدات، ورياضة البادل، التي تمت إضافتها لدورة الألعاب الخليجية الثالثة.



وأكدت حيات أن «الأولمبية» تعقد اجتماعات يومية لمناقشة آخر التطورات وزيارات ميدانية للمنشآت الرياضية للتأكد من جاهزيتها، ومضيفة:«فخورون بتواجد العنصر النسائي لأول مرة في الدورة ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين».