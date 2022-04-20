عبدالعزيز جاسم



أكدت مدير عام الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات هناء البطي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن دورة الألعاب الخليجية الثالثة ستشهد تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالكشف عن المنشطات، مضيفة: تم تكليف الوكالة الكويتية بالقيام بفحص المنشطات خلال البطولة، والإشراف على جميع البرامج المعلقة بفحص المنشطات، وسيتم اختيار عشوائي من اللاعبين من الجنسين الرجال والسيدات المشاركين في الدورة الثالثة. وذكرت هناء البطي أن نتائج الكشف عن نتائج المنشطات سيتم خلال 48 ساعة فقط. وقالت: «آمل ألا يرفض أي من اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت أخذ عينة منه لفحصها، لأن من شأن ذلك أن يدخله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها دوليا».