يرعى بنك برقان بطولة الكويت الرمضانية المفتوحة للاسكواش لعام 2022 في نسختها الأولى التي ستقام مبارياتها من 14 إلى 19 أبريل على أرض ملاعب الاتحاد الكويتي للاسكواش.



وتأتي رعاية بنك برقان لهذه البطولة في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية الذي يسعى من خلاله إلى دعم مختلف الفعاليات التي تسهم في تنشيط القطاع الرياضي في الكويت وتمكين المواهب الشبابية في هذا المجال.



وستشهد البطولة مشاركة واسعة من نحو 112 لاعبا، سيتم توزيعهم إلى 4 فئات: فئتين للرجال المحترفين والهواة، فئة للنساء، وفئة للمدربين. وفي ختام المباريات الفردية، سيحصل الفائزان بالمركز الأول والثاني عن كل فئة بكأس تقديرية وجائزة مالية قيمة.



وحول رعاية هذه الفعالية، علقت مدير العلاقات العامة في بنك برقان حصة النجادة قائلة: «انطلاقا من توجهنا في بنك برقان نحو دعم مختلف القطاعات الحيوية في الكويت، بما في ذلك القطاع الرياضي، يسعدنا رعاية بطولة الكويت الرمضانية المفتوحة للاسكواش في نسختها الأولى، وذلك تأكيدا على التزامنا بتشجيع الأنشطة والمبادرات الرياضية التي من شأنها تعزيز اتباع أسلوب حياة صحي نشيط، لاسيما خلال شهر رمضان».



هذا، ويندرج دعم بنك برقان لهذه البطولة ضمن المبادرات الرياضية في إطار برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع مجموعة متنوعة من الرياضات والأنشطة وتسليط الضوء على أهمية تبني أسلوب حياة رياضي لتحسين صحة المجتمع ورفاهه.