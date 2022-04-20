ناصر العنزي



هل يواصل كاظمة الذي يمتلك 34 نقطة منافسته على اللقب حتى الجولة الأخيرة، أم يوقفه القادسية الذي جمع 29 نقطة، وهو ما يصب في مصلحة الكويت المتصدر؟ هذا ما سنعرفه الليلة على ملعب محمد الحمد ضمن منافسات الجولة 17 قبل الأخيرة لدوري stc الممتاز، وفي مواجهة أخرى على ملعب ثامر يستضيف السالمية برصيد 28 نقطة الفحيحيل بـ 12 نقطة الباحث عن البقاء في الممتاز.



وستكون مواجهة كاظمة والقادسية محط أنظار المتابعين إذ يمكنها ان تحسم الصراع على اللقب قبل نهايته بجولة في حال خسارة البرتقالي أو تعادله وفوز الكويت «أمس» على الشباب. وكان البرتقالي قد خسر مواجهة الكويت في الجولة قبل الماضية مما أخره عن الصدارة، ولو خرج منها متعادلا لكانت الأمور لصالحه، لكن حظوظه مازالت قائمة شريطة الفوز في مباراتيه الأخيرتين وخسارة الكويت مواجهته مع العربي. أما القادسية فيبحث عن مركز أفضل بعد ما ابتعد عن المنافسة على اللقب ولم يحقق طموحات جماهيره في إحراز لقب هذا الموسم ويسعى الى ترك بصمة جيدة قبل الختام بجولتين.



وفي مباراة السالمية والفحيحيل فإن السماوي يسعى أيضا لتعويض نقاطه الثلاث التي خسرها من اليرموك في الجولة الماضية والمنافسة على المراكز المتقدمة، ولا شك أن المدرب محمد ابراهيم تدارس مع لاعبيه الأخطاء لمعالجتها. أما الفحيحيل فلا سبيل له سوى الفوز اليوم، حيث انه مهدد بالهبوط مع فرق الشباب والتضامن واليرموك وستكشف هذه الجولة والجولة المقبلة الفريقين الهابطين للدرجة الاولى.