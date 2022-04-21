عادل الشنان



أقام المشروع الوطني للمتقاعدين (خبرات) غبقته الرمضانية السنوية مساء أمس الاول في مركز البروميناد الثقافي بمشاركة كل من الباحث في التراث الكويتي صالح المذن واستشاري أمراض باطنية ومعدية وفيروسية د.أسامة العنزي والباحث في التاريخ الكويتي خالد الخلف وبحضور عدد كبير من المواطنين والمواطنات المتقاعدين.



وقد تضمن الحفل عددا من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والمسابقات والجوائز مثل معرفة الأمثال الشعبية و«الغطاوي» وبعض الأسئلة العلمية والطبية المشهورة والمتعارف عليها، وتخللت الغبقة أجواء مليئة بالفرحة والتعارف والود والأمنيات بدوام الصحة والعافية.