سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان



أبدى رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب م.أحمد الحمد اهتماما واضحا ببعض القضايا ذات الطابع الشعبي وأخرى ذات البعد التنموي. وشدد الحمد على ضرورة إرسال كوادر وطنية من مهندسي مشروع مطار الكويت الجديد ومن الإدارة العامة للطيران المدني وفنيي الملاحة الجوية وذوي الشأن الى الخارج لتدريبهم على إدارة وتشغيل مبنى المطار الجديد ومواكبة آخر التطورات والتكنولوجيا الحديثة بإدارة تشغيل المطارات. وقال النائب الحمد معلقا على اقتراحه إن مشروع مطار الكويت الدولي الجديد



«قيد الإنشاء» يعتبر واجهة للدولة وانعكاسا لتقدمها ويجب أن يواكب آخر التطورات التي توصلت إليها أحدث المطارات في العالم. وفي موضوع آخر، نص اقتراحه الثاني على أن يكون تعيين المعلم الحديث بوزارة التربية في المدرسة أو المنطقة التعليمية وفق عنوانه الموضح في بطاقته المدنية ويستثنى من ذلك من يرغب في غير ما ورد بالاقتراح وفقا لرغبته الشخصية وللشواغر والنظم المعمول بها في وزارة التربية.



وأشار النائب الحمد إلى أن هذا الاقتراح يأتي لأهمية الاستقرار المهني والوظيفي في البيئة التعليمية بوزارة التربية خاصة بالنسبة للمعلمين الجدد. واقترح الحمد ايضا إنشاء مراكز طبية خاصة لحالات الطوارئ والإسعافات الأولية، على أن توزع على طريق النويصيب وطريق العبدلي السريع وطريق السالمي السريع.