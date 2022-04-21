عبدالعزيز الفضلي



أكد منسق عام مبادرة «تحدي القراءة العربي» في الكويت مدير إدارة المكتبات أحمد الماجدي أن «التربية» سعت عبر المكتبات المدرسية والمناهج الدراسية والمشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات إلى القضاء على ظاهرة العزوف عن القراءة، ومنها المشاركة في مبادرة تحدي القراءة العربي التي تم إطلاقها عام 2015. وذكر الماجدي أن هذه المبادرة تستهدف الطلاب من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني عشر، وتتم من خلال أربع مراحل، لافتا إلى أن عدد الطلاب المشاركين بلغ 163000 طالب وطالبة، والذين أتموا قراءة 50 كتابا 110658 طالبا.